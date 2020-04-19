Belediye 190 bin karo döküm hizmeti alıyor

Karo Dökümü hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda ihale edildi. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında teklifleri sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınan ihalenin yaklaşık maliyetinin 193 bin 800 TL olduğu açıklandı.

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü asfalt şantiyesinde 30cm x 30cm ebadında 190 bin adet Karo dökümü hizmet alımını kapsayan ihalede Baran İmar Lojistik Temizlik firması 95 bin TL, Birsutaş İnşaat 159 bin 600 TL, Çorum BELTAŞ Enerji Ulaşım firması 190 bin TL ve Celal Çiçekçi ise 228 bin TL’lik teklif sundu.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla iletileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)