Belediye 173 bin adet mevsimlik çiçek alıyor

Belediye Mevsimlik Çiçek Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılan ihaleye dört firma katıldı.

Çorum Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ilimiz park ve yeşil alanlarında dikilmek üzere 173 bin adet çiçek alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 379 bin 833 TL olan ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Buna göre Samsun Avdan Enerji 141 bin 900 TL ve Balabanlar Süs Bitkileri firması ise 376 bin 35 TL’lik teklif sunmalarına rağmen eksik belge nedeni ile ihale dışı kaldı. İhalede Alternatif Tarım 315 bin TL ve Saha Peyzaj Akaryakıt ise 326 bin 100 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelendikten sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

