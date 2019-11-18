Belediye 17 arsayı 4 milyon 943 bin liraya sattı

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ihalede Ayarık 113 pafta 4921 ada 6 parsel nolu 576,10 m2 arsayı Yavuz Altıaylık 300 bin liraya, 5 parseldeki 575,93 m2’lik arsayı Özgür Kerman 295 bin liraya, 4 parseldeki 575,82 m2’lik arsayı Mecit Gökçimen 321 bin liraya, 88 ada 593 parseldeki 535,25m2’lik arsayı Sedat Çırak 285 bin liraya, 594 parseldeki 535,04 m2’lik arsayı Mehmet Fevzi Şenöz 310 bin liraya, 595 parsel 535,09 m2’lik arsayı Mehmet Fevzi Şenöz 227 bin liraya, 596 parseldeki 535,29 m2’lik arsayı Abdurrahman Botan 337 bin liraya, 597 parseldeki 535,16 m2’lik arsayı Ömer Faruk Özsaraçoğlu 325 bin liraya, 987 ada 4 parseldeki 396,39 m2’lik arsayı Selim Sipahi 183 bin liraya, 988 ada 5 nolu parseldeki 369,91 m2 arsayı Yılmaz Aydın 197 bin liraya, 4920 ada 1 nolu parseldeki 1552,12 m2’lik arsayı Turkuaz Evler firması 561 bin liraya, 635 m2’lik arsayı Ahmet Danlı 156 bin liraya, 620,02 m2’lik arsayı Emre Sezer 137 bin liraya, 639,77 m2’lik arsayı cemil Erkan 155 bin liraya, Gülabibey’deki 359,48 m2’lik arsayı Tahsin Öztürk 252 bin liraya, 362,49 m2’lik araziyi Mustafa Sarıkaya 281 bin liraya ve 690,03 m2’lik araziyi Osman Dülger 621 bin liraya satın aldı. Satışı yapılan arsaların toplam tutarı 4 milyon 943 bin lira oldu.

(Erkan BAYATLI)