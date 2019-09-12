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Belediye 1.5 ton aşure dağıttı

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı, Hürriyet Meydanı, Milönü, Yunus Emre Parkı, Bahabey Caddesi, Huzur Cami ve Yazıçarşı Kavşağı'na kurulan stantlarda 1,5 ton aşure ikram edildi.

Belediye 1.5 ton aşure dağıttı

Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı, Hürriyet Meydanı, Milönü, Yunus Emre Parkı, Bahabey Caddesi, Huzur Cami ve Yazıçarşı Kavşağı'na kurulan stantlarda 1,5 ton aşure ikram edildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:48
Belediye 1.5 ton aşure dağıttı

Çorum Belediyesi’nce Muharrem ayı dolayısıyla kentin farklı bölgelerinde aşure dağıtıldı. Geleneksel olarak gerçekleştirilen etkinlikte Kadeş Barış Meydanı, Hürriyet Meydanı, Milönü, Yunus Emre Parkı, Bahabey Caddesi, Huzur Cami ve Yazıçarşı Kavşağı'na kurulan stantlarda 1,5 ton aşure ikram edildi.

Aşure dağıtım törenlerine Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Muharrem Biçer, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, Belediye Meclis Üyeleri, Hacı Bektaş Derneği Başkanı ve Dedesi Nurettin Dede, Akşemseddin Cami İmamı Sefa Kırcı, Seyfe Köyü Dedesi Hüseyin Dede çeşitli parti - STK’ların üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer , Akşemseddin Cami İmamı Sefa Kırcı ve Seyfe Köyü Dedesi Hüseyin Dede aşure ikramı etkinliği öncesinde dualar etti. Vali Mustafa Çiftçi, Kadeş Barış Meydanı'ndaki stantta vatandaşlara aşure dağıttı, onlarla sohbet etti.

Çiftçi, yüzlerce kişiye aşure dağıtımının ardından yaptığı açıklamada, Muharrem ayının 10'uncu gününün aşure günü olarak idrak edildiğini söyledi.

Belediyenin kentin farklı bölgelerinde vatandaşlara aşure ikram ettiğini belirten Çiftçi, "Biz de bu vesileyle vatandaşlarımızla buluştuk. Onlara aşure ikram ettik" dedi.

Muharrem ayının Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği, Hazreti Peygamber'in de Mekke'den Medine'ye hicret ettiği mübarek bir ay olduğunu dile getiren Çiftçi, "Aşure, aynı zamanda bizim toplumsal birlik ve beraberliğimizin de bir yiyeceği. Fasulye, nohut, incir, kayısı gibi bir çok meyve ve sebze bir araya geliyor ve daha güzel bir tat ortaya çıkıyor. Aşure gibi bizim de birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

KADEŞ BARIŞ MEYDANI’NDA BİRLİKTE AŞURE YEDİLER

Kadeş Barış Meydanı’ndaki aşure dağıtma etkinliğinde Vali Mustafa Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, , AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ve CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi beraber aşure kazanının başında verdikleri fotoğrafla içleri ısıttı. İdeolojileri bir kenara bırakıp Kadeş Barış Meydanı’nda birlik ve beraberlik içerisinde halkın gönlünü fetheden dörtlü, birbirinin elinden aşure yedi.  (Esra ESEN)

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