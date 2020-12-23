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Belediye 15 arsa satıyor

Çorum'da mülkiyeti Belediye’ye ait 15 arsa, açık teklif artırma usulü ile ayrı ayrı satılacak. Şehrin muhtelif yerlerindeki bazı arsalar, bir milyondan başlayan fiyatlarla ihalede alıcı bulacak.

Güncel 23.12.2020, 00:46
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Belediye 15 arsa satıyor

Ayarık, Bahçelievler, Çepni ve Gülabibey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 125 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan arsaların ihalesi bugün yapılacak.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ve Encümen huzurunda yapılacak olan ihale ile ilgili şartname Çorum Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 100 TL karşılığında temin edilebilecek.

(Haber Merkezi)

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