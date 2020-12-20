Belediye 15 arsa satacak

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait 15 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile ayrı ayrı satılacak.

Ayarık, Bahçelievler, Çepni ve Gülabibey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 125 bin TL ile 1 milyon TL muhammen bedel; 3 bin 750 TL ile 30 bin TL geçici teminat ile satışa sunulan arsaların ihalesi 23 Aralık 2020 Çarşamba günü yapılacak.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ve Encümen huzurunda yapılacak olan ihale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 100 TL karşılığında temin edilebilecek.

(Haber Merkezi)