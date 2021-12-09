Belediye, 15 adet iş makinesi kiraladı

Çorum Belediyesi iş makinesi kiralanması için hizmet alımı yaptı.

Belediye’nin İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı. Buna göre toplam maliyeti 1 milyon 783 bin 250 TL olan ve Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Traktör,1 Adet Damperli Haf. Kamyonu,1 Adet Operatörlü Kazıcılı Yükleyici Kepçe,1 Adet Forklift ,1 Adet Kamyon,5 Adet En Az 45-50 Hp Traktör,1 Adet En Az 80 Hp Traktör,1 Adet Kazıcılı Yükleyici Kepçe ile 3 Adet Sepetli aracın Sürücülü/Sürücüsüz kiralanmasını kapsayan ihalede firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

İhalede en iyi teklifi 1 milyon 233 bin 500 TL ile Azmat Araç Kiralama verirken, Mustafa Bal 1 milyon 586 bin 600 TL, Örnek Tur Turizm 1 milyon 795 bin 600 TL ve Ayşe Arslanoğlu ise 2 milyon 629 bin 390 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

