Belediye, 15 adet iş makinesi kiraladı

İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 820 bin 499 TL olan ihalede ilk olarak firmaların tekliflerinin ve belgeleri incelendi.

Buna göre Belediye müdürlüklerinin saha çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet sürücüsüz traktör, 1 adet sürücülü damperli hafif kamyon, 1 adet operatörlü kazıcılı yükleyici kepçe, 1 adet operatörlü folklift, 1 adet sürücüsüz kamyon, 5 adet sürücüsüz en az 45-50 Hp gücünde traktör, 1 adet sürücüsüz en az 80 Hp gücünde traktör, 1 adet operatörsüz kazıcılı yükleyici kepçe, 3 adet sepetli araç olmak üzere toplam 15 iş makinesi kiralanması için Azmat Araç Kiralama tarafından 1 milyon 97 bin 500 TL; Destan Peyzaj İnşaat tarafından 1 milyon 300 bin TL; Fetih 1453 Atık Yönetim tarafından 1 milyon 326 bin 500 Tl ve Örnek Tur Turizm tarafından ise 1 milyon 383 bin TL teklif verildi.

Komisyon Başkanı Sayın firmaların tekliflerinin incelenmesinden sonra resmi sonucun yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

