Belediye 15 adet hobi bahçesi satıyor

Çorum Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Mülkiyeti Belediyemize ait Kuruçay Mahallesi Silmkent bölgesinde, Hobi Köyü Projesi kapsamındaki 15 arsa, 2886 Sayılı Kanun 45. Madde’ye göre açık teklif arttırma usulü ile en az %25'i peşin kalanı en fazla 12 taksitle satılacaktır” denildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda bugün saat 15.00’de Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda yapılacak ihaleyle ilgili bilgiye https://ihale.corum.bel.tr/ihale/kurucay-mahallesinde-bulunan-15-adet-arsa-satışı internet adresinden ulaşılabilir.

(Volkan SINAYUÇ)

