Belediye, 13.7 kilometre içmesuyu hattı döşetecek

2021 Yılı 1 Kısım İçmesuyu Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda açık ihale usulü ile ihale edildi.

İlimiz mücavir alan sınırları içinde yer alan ve idare malı borularla yapılacak olan 13 bin 720 metre uzunluğundaki 1 milyon 464 bin TL yaklaşık maliyeti olan iş için 6 firma teklif verdi. Buna göre Zeki Celiz – Erhan Celiz iş ortaklığı 933 bin 233 TL, Metin Hafriyat 1 milyon 49 bin TL, Kazım Kurt 1 milyon 135 bin TL, Osman Altuntepe 1 milyon 166 bin 450 TL, Koray Mimarlık Mühendislik 1 milyon 483 bin 550 TL ve Toy-Er İnşaat ise 1 milyon 610 bin 800 TL teklif verdi.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

