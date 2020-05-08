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Belediye, 12 adet iş makinesi kiraladı

Çorum Belediyesi araç kiralama hizmet alım ihalesi düzenledi.

08 Mayıs 2020 Cuma 19:10
Belediye, 12 adet iş makinesi kiraladı

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Belediye Müdürlüklerinin saha çalışmalarında kullanılmak üzere sürücülü / sürücüsüz olmak üzere toplam 12 (oniki) adet iş makinesi kiralanması hizmet alımını kapsayan ihaleye 6 firma teklif sundu. 3 kısım halinde düzenlenen ihalede birinci kısmın yaklaşık maliyeti 477 bin 600 TL, ikinci kısmın maliyeti 270 bin TL ve üçüncü kısmın maliyeti ise 114 bin TL olmak üzere toplam 861 bin 600 TL olarak açıklandı.

Buna göre MHF Emlak İnşaat Temizlik birinci kısım için 342 bin TL, ikinci kısım için 240 bin TL

AG Peyzaj Petrol Yapı Turizm birinci kısım için 494 bin 280 TL, ikinci kısım için 329 bin 520 TL ve üçüncü kısım için 144 bin TL; Azmat Araç Kiralama Sanayi birinci kısım için 540 bin TL, ikinci kısım için 360 bin TL ve üçüncü kısım için 128 bin TL; Örnek Tur Turizm üçüncü kısım için 107 bin 200 TL; Şimal Personel Taşıma Turizm birinci kısım için 414 bin bin TL, ikinci kısım için 276 bin TL ve Arda Soy. Turizm Nak Sanayi ise üçüncü kısım için 119 bin 840 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihalede firmaların tekliflerinin incelenerek sonuçların resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)

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