Son Dakika

Belediye, 119 kalem gıda maddesi alıyor

Güncel 09.12.2021, 20:51 09.12.2021, 19:54
14
Belediye, 119 kalem gıda maddesi alıyor

Çorum Belediyesi, yemekhane hizmetlerinde kullanılmak üzere 119 kalem gıda maddesini 6 kısımda satın aldı. 
Gıda Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. 
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 3 firma katıldı.
Yaklaşık maliyeti toplam 872 bin 936 386 TL olan ve 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Çorum Belediyesi’nde çalışan personellere öğle yemeği için yemek malzemesi olarak 6 kısımda toplam 119 kalemde gıda malzemesi alımını kapsayan ihalede 386 bin 415 TL maliyetli birinci kısım için en iyi teklifi Şirinler Kuruyemiş Targıda 406 bin 130 TL ile verdi. 262 bin 343 TL’lik ikinci kısımda Çorum BELTAŞ Enerji 266 bin 240 TL teklif verirken, Yunus Peker 323 bin 440 TL ve Şirinler Kuruyemiş Tar Gıda 329 bin 400 TL teklif verdi.  84 bin 432 TL yaklaşık maliyeti bulunan üçüncü kısma Şirinler Kuruyemiş Tar Gıda 111 bin 950 TL teklif verirken; 17 bin 657 TL yaklaşık maliyetli 4.’ncü kısma Şirinler Kuruyemiş 25 bin TL teklif sundu. 69 bin 970 TL maliyetli beşinci kısma Çorum BELTAŞ Enerji’nin 59 bin 200 TL teklif verdiği ihalede 52 bin 117 TL maliyetli altıncı kısma ise Şirinler Kuruyemiş Targıda 69 bin 250 TL teklif sundu. 
(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8

Gelişmelerden Haberdar Olun

@