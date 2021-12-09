Belediye, 119 kalem gıda maddesi alıyor

Çorum Belediyesi, yemekhane hizmetlerinde kullanılmak üzere 119 kalem gıda maddesini 6 kısımda satın aldı.

Gıda Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 3 firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti toplam 872 bin 936 386 TL olan ve 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Çorum Belediyesi’nde çalışan personellere öğle yemeği için yemek malzemesi olarak 6 kısımda toplam 119 kalemde gıda malzemesi alımını kapsayan ihalede 386 bin 415 TL maliyetli birinci kısım için en iyi teklifi Şirinler Kuruyemiş Targıda 406 bin 130 TL ile verdi. 262 bin 343 TL’lik ikinci kısımda Çorum BELTAŞ Enerji 266 bin 240 TL teklif verirken, Yunus Peker 323 bin 440 TL ve Şirinler Kuruyemiş Tar Gıda 329 bin 400 TL teklif verdi. 84 bin 432 TL yaklaşık maliyeti bulunan üçüncü kısma Şirinler Kuruyemiş Tar Gıda 111 bin 950 TL teklif verirken; 17 bin 657 TL yaklaşık maliyetli 4.’ncü kısma Şirinler Kuruyemiş 25 bin TL teklif sundu. 69 bin 970 TL maliyetli beşinci kısma Çorum BELTAŞ Enerji’nin 59 bin 200 TL teklif verdiği ihalede 52 bin 117 TL maliyetli altıncı kısma ise Şirinler Kuruyemiş Targıda 69 bin 250 TL teklif sundu.

(Volkan SINAYUÇ)

