Belediye, 111 kalem gıda malzemesi aldı

Belediye Gıda Malzemesi Alımı ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirildi. Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma teklif sundu.

Çorum Belediyesi birimlerinde çalışan personele 45 bin adet öğün yemek için 111 kalem gıda malzemesinin 1 Şubat 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında alımını kapsayan ihalede yaklaşık maliyet 545 bin 366 TL olarak açıklandı. Buna göre ihaleye katılan Şirinler Kuruyemiş Targıda Yemek firması 528 bin 45 TL teklif verirken, KD Limon Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş ise 609 bin 935 TL teklif sundu.

İhale Komisyonu Başkanı Leyla Sayın firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla kendilerine bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)