Belediye 11 arsayı satıyor

Çorum Belediyesi Basın biriminden yapılan açıklamada, Ayarık bölgesinde7 bin 249 metrekare alana sahip 2 kat konut işaretli arsanın bugün saat 11.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihale ile satılacağı belirtildi. Açıklamada “Çorum Belediyesi’ne ait 2 kat konut alanı işaretli arsa 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde Encümen huzurundaki ihaleyle satılacak. 7 bin 249.68 metrekare ölçeğindeki arsa 4 milyon 100 bin TL bedel üzerinden satışa sunulacak.” denildi.

Öte yandan Çorum Belediyesi saat 14.00’de de Gülabibey Mahallesi, Çepni Mahallesi ve Ayarık mevkiinde bulunan 9 ayrı arsayı daha satacak. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile Encümen huzurunda satılacak olan arsalar 360 bin TL ile 1 milyon 100 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılacak. Arsalar ayrıca 197.42 metrekareden Bin 68. 95 metrekare arasında değişen ölçülerde bulunuyor. ”

İhaleyle ilgili Belediye tarafından yapılan açıklamada arsalarla ilgili şartname ve eklerinin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınabileceği de dile getirildi.

(Haber Merkezi)