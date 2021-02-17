Belediye 11 arsayı satıyor
Çorum Belediyesi, Gülabibey Mahallesi, Çepni Mahallesi ve Ayarık mevkiinde bulunan 11 adet arsayı iki ayrı ihale ile satacak.
Çorum Belediyesi Basın biriminden yapılan açıklamada, Ayarık bölgesinde7 bin 249 metrekare alana sahip 2 kat konut işaretli arsanın bugün saat 11.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’ndaki ihale ile satılacağı belirtildi. Açıklamada “Çorum Belediyesi’ne ait 2 kat konut alanı işaretli arsa 2886 sayılı İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde Encümen huzurundaki ihaleyle satılacak. 7 bin 249.68 metrekare ölçeğindeki arsa 4 milyon 100 bin TL bedel üzerinden satışa sunulacak.” denildi.
Öte yandan Çorum Belediyesi saat 14.00’de de Gülabibey Mahallesi, Çepni Mahallesi ve Ayarık mevkiinde bulunan 9 ayrı arsayı daha satacak. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile Encümen huzurunda satılacak olan arsalar 360 bin TL ile 1 milyon 100 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılacak. Arsalar ayrıca 197.42 metrekareden Bin 68. 95 metrekare arasında değişen ölçülerde bulunuyor. ”
İhaleyle ilgili Belediye tarafından yapılan açıklamada arsalarla ilgili şartname ve eklerinin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınabileceği de dile getirildi.
(Haber Merkezi)