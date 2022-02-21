Belediye 10 adet hobi köyü arsasını satacak
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatlerinden olan Hobi Köyü projesi içerisindeki arsaların satışlarına aralıksız devam ediliyor.
Güncel 21.02.2022, 00:32
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Çorum Belediyesi, Hobi Köyü projesi kapsamında Silmkent Bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan 10 adet arsayı daha düzenlenen ihale ile yarın satacak.
Belediye Basın Birimi’nden ihaleyle ilgili yapılan açıklamada, “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Silimkent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan Hobi Köyü projesi kapsamındaki arsalar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre açık teklif artırma usulü ile satılacaktır” görüşüne yer verildi.
Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen yönetimindeki komisyon huzurunda yarın saat 14.00’de başlayacak olan ihalede arsalar 150-170 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkacak.
(Volkan SINAYUÇ)
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