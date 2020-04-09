Belediye, 1 ton patolojik atığı bertaraf etti

Tıbbi atıkların çevre sağlığına zarar vermeden kaynağından toplanmasının ve taşınmasının toplum sağlığının korunması açısından büyük önem arz ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisimizde sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tıbbi atıkları her gün topluyor ve bu atıkları bertaraf ediyoruz” dedi.

Çorum’da bulanan sağlık kurum ve kuruluşlarından cerrahi girişim ile kimyasal işlem görmüş 1 ton patolojik atığı çevreye zarar vermemesi için en güvenli yöntemlerle bertaraf ettiklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Bizin için insan ve çevre sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Büyük bir aşkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.