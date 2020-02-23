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“Bel ve kalça ağrılarında mutlaka hekime başvurun”

Çorum Özel Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Teoman Başaran, az bilinen fakat çok sık görülen “Sakroiliak Eklem Fonksiyon Bozukluğu” ile ilgili bilgi verirken, bu rahatsızlığın çeşitli tedavi yöntemlerinin bulunduğunu, sonuç alınamadığı takdirde eklem dondurma ameliyatının gerekebildiğini söyledi.

“Bel ve kalça ağrılarında mutlaka hekime başvurun”

Çorum Özel Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Teoman Başaran, az bilinen fakat çok sık görülen “Sakroiliak Eklem Fonksiyon Bozukluğu” ile ilgili bilgi verirken, bu rahatsızlığın çeşitli tedavi yöntemlerinin bulunduğunu, sonuç alınamadığı takdirde eklem dondurma ameliyatının gerekebildiğini söyledi.

23 Şubat 2020 Pazar 18:27
“Bel ve kalça ağrılarında mutlaka hekime başvurun”

SIK GÖRÜLEN AZ BİLİNEN HASTALIK: SAKROİLİAK EKLEM FONKSİYON BOZUKLUĞU

Çorum Özel Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Teoman Başaran, az bilinen fakat çok sık görülen bir rahatsızlık olan Sakroiliak Eklem Fonksiyon Bozukluğu ile ilgili olarak bilgi verdi:

Sakroiliak eklem çok az bilinen bir eklem olmasına rağmen bel, kalça ve bacak ağrılarında sık etkilenen bir eklemdir. Omurganın leğen kemiklerine bağlandığı eklemdir ve sağ-sol olmak üzere iki tanedir. Bel eklemleri ve kalça eklemleri arasındadır. Vücut ağırlığı bu eklemlerden geçerek bacaklara aktarılır. Yürüme esnasında ağırlığın sağ ve sola aktarımını sağlayarak dengeli yürümeye yardımcı olmaktadır.

Sakroiliak eklem fonksiyon bozukluğunda bel ağrıları, kalça ve kasık ağrıları, bacak ve diz arkasında ağrı, oturma sırasında zorlanma ve ağrı ve sık sık pozisyon değiştirme hissi görülür. Genellikle sabahları tek tarafta görülür.

Sakroiliak eklem ağrılarına trafik kazaları, düşmeler, ağırlık kaldırmaları, zorlu normal doğum yapanlarda, gebelikler, bacak uzunluk farklılıkları, skolyozlar (sırt eğrilikleri), eklem protez ameliyatları, mekanik bozukluk, Sakroiliak enfeksiyonları, ankilozan spondilit, kristal artropatiler(GUT), piyojenik artropati, omurga ameliyatları sonrası, sakrumun stres kırıklıkları gibi etkenler sebep olmaktadır.

Sakroiliak eklem fonksiyon bozukluğu ile karışan durumlar ise şunlardır: trokanterik bursit(kalça yan ağrısı), piriformis sendromu, miyofasiyal ağrılar, lumbosakral disk bozuklukları, lumbosakral faset sendromu, lomber radikulapati, kluneal sinir sıkışmasıdır.

Bu hastalıkları ayırt etmek için kan testleri, röntgen, Bilgisayarlı Tomografi ve MR gibi tetkikler istenebilir.

Sakroiliak eklem fonksiyon bozukluğu tedavisinde antiniflamatuar ilaç tedavisi, fizik tedavi, manipülasyon, masaj, yoga, egzersizler ve akupuntur yapılabileceği gibi; steroid-PRP ve proloterapi gibi enjeksiyonlar yapılabilir. Radiofrekans ile ağrıyan bölge yakılabildiği gibi geçmeyen ağrılarda sakroiliak eklem dondurma ameliyatı gerekebilmektedir.

Geçmeyen bel ve kalça ağrılarında mutlaka uzman bir hekime muayene olunması gerekmektedir.

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