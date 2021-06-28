Bektaş’ın kayınvalidesi beyin kanaması geçirdi

Çorum merkeze bağlı Vakıflar Köyü’nde ikamet eden, İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş'ın kayınvalidesi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş ve Nuh Bektaş'ın anneanneleri Nazire Cengiz, aniden rahatsızlanınca ambulans ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi' ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Nazire Cengiz’in anestezi verilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

ÇORUM HABER, Nazire Cengiz başta olmak üzere ailesi ve yakınlarına geçmiş olsun diler.

(Haber Merkezi)

