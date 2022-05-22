Bektaş’a doğum günü sürprizi
Güncel 22.05.2022, 18:57
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Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’a doğum günü sürprizi yaptılar.
Mehmet Bektaş, yaş günü pastasını keserken, Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın ile diğer hazır bulunanlara teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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