Bektaş’a afet çantası
Çorum Afet ve Acil Durum İl Müdürü Elvan Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.
Güncel 09.06.2021, 23:34
13
2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında afet risklerine karşı toplumda afet farkındalığının gelişmesi, afet riskini azaltma ve önlem alma konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında Mehmet Bektaş’ı bilgilendiren AFAD İl Müdürü Kaya, acil durum çantası da hediye etti.
Bektaş da hediyesi ve ziyareti için Elvan Kaya’ya teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
11°
az bulutlu