Bektaş’a afet çantası

2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmesi kapsamında afet risklerine karşı toplumda afet farkındalığının gelişmesi, afet riskini azaltma ve önlem alma konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında Mehmet Bektaş’ı bilgilendiren AFAD İl Müdürü Kaya, acil durum çantası da hediye etti.

Bektaş da hediyesi ve ziyareti için Elvan Kaya’ya teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

