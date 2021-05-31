Bektaş ve Türksal yağmur duasında

Kutluca Köyü Muhtarı Sinan Bekar’ın daveti üzerine yağmur duasına katılan İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş ve Meclis Üyesi Türksal, dua sonrasında köylülerin dertlerini dinledi.

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Meclis Üyesi İlhami Türksal, misafirperverlikleri için Muhtar Sinan Bekar’a ve köylülere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

