Bektaş Solmaz hayatını kaybetti

Av. Mehmet Solmaz ve Cemalettin Solmaz’ın amcası, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Av. Burçin Solmaz Polat’ın babasının amcası, Leman Bolat’ın eşi, Ender Bolat (merhum), Ülkü Solmaz ve Başak Solmaz Bollman’ın babası olan Bektaş Solmaz, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi saat 16.00’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen törenin ardından merkeze bağlı Gökçepınar Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)