Bektaş, Günay, Oral ve Koca KHGB Encümeni’ne seçildi

Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında Cemal Karakaş ve Yaşar Sayar’ın divan üyeliklerine seçilmesi ile başlayan toplantıda ilk olarak saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de katıldı.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Nuri Eser toplantıda 2021 yılı kesin hesabı ve faaliyet raporunu açıkladı. Buna göre Nuri Eser geçen yıl 50 köye çeşitli hizmetler için 652 bin TL harcama yapıldığını, Çevre Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen KÖYDES projesi kapsamında 11 milyon 106 bin TL ödenek yollandığını, 250 bin TL’si İl Özel İdaresi’nden gelen ödenek olmak üzere birliğe 333 bin TL’ye bir araç alındığını, 198 üyesi bulunan birliğin kaynakları etkin ve verimli kullanarak kırsaldaki sorunların çözümüne katkı sağladığını, cari harcamalar için 356 bin TL’lik ödenek kullanıldığını, ilçe Köylere Hizmet Götürme Birlikleri’ne 207 bin TL ödenek aktarıldığını söyledi. Birlik Müdürü Eser ayrıca 2021 yılı kesin hesap gelirinin 13 milyon 6 bin 739 TL olduğunu, giderin ise 12 milyon 562 bin 625 TL olarak kesinleştiğini ve 2022 yılına 3 milyon 244 bin 978 TL’lik ödeneğin devrettiğini sözlerine ekledi.

Birliğin gelir-gider ve kesin hesaplarının kabulünün ardından ise Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği seçimi yapıldı. Buna göre komisyona üye köylerin muhtarlarından Sinan Ergen, Yılmaz Budak ve Adem Güven seçildi.

Toplantıda son olarak ise Birlik Encümen Üyeliği için İl Genel Meclisi üyelerinden 2 ve merkez köy muhtarları arasından ise 2 üye olmak üzere 4 üyenin belirlenmesi için seçime geçildi. İl Genel Meclisi’nde Mehmet Bektaş, Osman Günay ve Yıldız Bek aday olurken, köy muhtarlarından da Zeki Oral, Hacı Koca ve Birol Alanbay adaylıklarını açıkladı. Seçimlerde merkeze bağlı 198 köyün muhtarı ve 7 merkez İl genel meclis üyesi oy kullandı. Toplamda 205 oy kullanıldı. Geçerli oy sayısı ise 202 olarak belirlendi.

Seçim sonucunda İl Genel Meclis Üyelerinden Mehmet Bektaş 140, Osman Günay 98, Yıldız Bek 86 alırken muhtarlardan Zeki Oral 127, Hacı Koca 110, Birol Alabay ise 86 oy aldı. Buna göre Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeliğine Mehmet Bektaş, Osman Günay, Zeki Oral, Hacı Koca seçildi.



(Volkan SINAYUÇ)

