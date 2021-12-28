Bektaş: “Çorum, diğer illere örnek çalışmalara imza atıyor”

İlimizin de bulunduğu 21 ilden katılımın olduğu Nirvana Cosmopolitan Otel'de yapılan Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Özel İdaresi Sekteri Recep Çıplak ile birlikte İl Genel Meclis üyelerinin katıldığı eğitim programında 5302 sayılı Kanun kapsamında İl Özel İdareleri Hizmetinin Yürütülmesi, Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş sürecinde İl Özel İdareleri ve yerel yönetimler, İl Özel İdarelerinin gelecekteki yeri ve genel değerlendirme konularına ilişkin meclis üyelerine bilgiler verildi.

Eğitim programının açılış konuşmalarını Türkiye İl Genel Meclis Üyeleri Derneği (TİGM) Başkanı Satılmış Gürbüz, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Milli Savunma Eski Bakanı Dr. M. Vecdi Gönül yaparken, Oturum Başkanlığını Emekli Vali ve Milletvekili Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı Saffet Arıkan Bedük'ün yaptığı ilk oturumda 5302 sayılı kanun kapsamında İl Özel İdareleri Hizmetinin Yürütülmesi konusu hakkında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin, Kontrolörler Başkan Yardımcısı Sebahattin Karakaya, Başkontrolör Recep Demir bilgiler verdi. İkinci gün ki oturumda Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş sürecinde İl Özel İdareleri ve yerel yönetimler konusu hakkında İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin, Kontrolörler Başkan Yardımcısı Sebahattin Karakaya, Başkontrolör Recep Demir bilgiler aktardı.

Soru cevap şeklinde devam eden ikinci oturumda Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, tüm meclis üyeleri ile birlikte iyi bir uyum yakaladıklarını, Çorum ve ilçelerinin en ücra köylerine kadar hizmet götürmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi. Çorum'un bu anlamda diğer illere örnek olacak çalışmalara imza attığını dile getiren Mehmet Bektaş, meclis üyelerine bu uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

Öte yandan Bektaş, İl Genel Meclis üyelerinin özlük hakları ile ilgili söz alarak, bazı taleplerde bulundu ve meclis üyelerinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitim programının son gününde ise İl Özel İdarelerinin gelecekteki yeri ve genel değerlendirme konusunda Merkez Valisi Mahalli İdareler E. Genel Müdürü Halil İbrahim Daşöz Merkez Valisi Muammer Türker, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin, katılımcılara çeşitli bilgiler verdi.

(Haber Merkezi)

