Bektaş Celepoğlu, kazada can verdi
Emekli öğretmen Bektaş Celepoğlu, elim bir kazada hayatını kaybetti.
Çorum’da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Çorum-Samsun Karayolu Eskice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada Bektaş Celepoğlu (66) olay yerinde hayatını kaybederken Nermin Celepoğlu (66), Gaye Celepoğlu (32) P.N.H. (5), Fatih A. (28), ve S.A. (17) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
CELEPOĞLU AİLESİNİN ACI KAYBI
Kazada emekli öğretmen Bektaş Celepoğlu hayatını kaybetti.
Çorum Barosu’nun önceki dönem başkanlarından Av. Altan Akpınar’ın dayısı olan emekli öğretmen Bektaş Celepoğlu’nun cenazesi, Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen töreninin ardından Ulumezar’da toprağa verildi.
(Haber Merkezi)
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