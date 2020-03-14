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“Beklentimiz demiryolu, havaalanı ve çevreyolu”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yarın ilimize gelecek olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın ziyareti öncesi Çorumluların yıllardır demiryolu ve havaalanı özlemi içinde olduğunu dile getirerek beklentilerini açıkladı.

“Beklentimiz demiryolu, havaalanı ve çevreyolu”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, yarın ilimize gelecek olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın ziyareti öncesi Çorumluların yıllardır demiryolu ve havaalanı özlemi içinde olduğunu dile getirerek beklentilerini açıkladı.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:49
“Beklentimiz demiryolu, havaalanı ve çevreyolu”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilimizin yararına olacak her türlü projenin hayata geçirilmesi için ellerini taşın altına koyacaklarını söyleyen İl Başkanı Tahtasız, ayrıca mevcut çevreyolunun kent içinde kaldığını ve Güney Çevreyolu projesinin biran önce hayata geçmesini beklediklerini bildirdi.

CHP İl Başkanı Tahtasız yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “İlimiz Kiremit-tuğla, un-irmik ve yem fabrikalarının komple ekipmanlarını imal eden lider illerden bir tanesidir. İmalat sanayisi gelişmiş olan ilimizde hammadde ve ürün transferleri konusunda ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Yatırımcılarımız demiryolu ulaşımı olmaksızın kara taşımacılığı ile uluslararası pazarda rekabet edebilmesi dezavantaj oluşturmaktadır. Üreten ve ihraç edebilen Çorum’un Demiryolu ve Havaalanına ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca çevre yolu olarak yapılan yol şehir içerisinde kalmıştır. Can ve mal güvenliği açısından Güney Çevre yolunun yapılması ilimizin gelişimi açısından çok fayda sağlayacaktır. Özetle Demiryolu, Havaalanı, ve Güney Çevreyolu acil ihtiyaçlarımız olarak görmekteyiz. CHP olarak Çorum’un yararına olacak her türlü projenin hayata geçirilmesinde elimizi taşın altına koyacağımızı bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunuyorum”

(Volkan SINAYUÇ)

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