Flaş HaberAsgari ücret 4 bin 250 lira oldu
Beklenen “kar” geldi
Güncel 16.12.2021, 22:08
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çorum’da beklenen kar yağışı öğlen saatlerinden itibaren ilimiz İskilip, Osmancık ve Kargı İlçesi’nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
Çorum'un İskilip, Osmancık ve Kargı İlçesi'ne bağlı çok sayıda köyde yağan kar vatandaşlarca da sevinçle karşılandı.
Kar yağışı nedeni ile köylerde sokaklar, çatıların üzerleri ve ormanlık alanlardaki ağaçların üzerleri beyaza büründü. Uzun süredir hasretle beklenen kar vatandaşın da yüzünü güldürdü.
Uyarıları dikkate alan ve şemsiyeleriyle dışarı çıkan vatandaşlar, yağan ilk karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı.
(Haber Merkezi)
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|16
|16
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|16
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