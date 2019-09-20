Bekiroğlu’nun AK Parti’den istifaya hazırlandığı öğrenildi

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket eden Rumi Bekiroğlu ‘nun Davutoğlu’nun kuracağı partinin Çorum’da kurucu il başkanı olması beklenirken, yine, Rumi Bekiroğlu döneminde AK Parti İl Yönetiminde görev almış bazı isimlerin de, AK Parti’den istifa edip Bekiroğlu ile birlikte Davutoğlu’nun kuracağı partiye katılacakları öne sürülüyor.

Rumi Bekiroğlu, Temmuz ayında Sakarya Dostları Platformu’ adı altında Sakarya’da düzenlenen ve Ahmet Davutoğlu’nun gündem yaratan sözler sarf ettiği toplantıya, Çorum’da birlikte hareket ettiği eski AK Parti yöneticileriyle birlikte katılmıştı.

DAVUTOĞLU: GÜÇLÜ BİR EKİPLE GELİYORUZ

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Sakarya’da yaptığı toplantıda kuracağı parti ile ilgili ipuçları vererek, ”Biz yeni bir ümit rüzgarı estirmeye, yeni bir gelecek inşa etmeye geliyoruz. Bu milletin üzerine çökmüş karamsarlık bulutlarını dağıtmaya geliyoruz. Çok güçlü bir ekiple geliyoruz. Bu yol birilerinin zannettiği gibi küskünlerin yolu değil hiç kimseye küsmeyenlerin yoludur” demişti.

BEKİROĞLU KOLLARI SIVAYACAK

Rumi Bekiroğlu ve ekibinin AK Parti’den istifa sonrası, Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı partinin il örgütlenmesine hız vermesi bekleniyor. AK Parti eski İl Başkanı Rumi Bekiroğlu ve ekibinin yakın bir zamanda kamuoyu önüne çıkacağı tahmin ediliyor.

TÜZÜK VE PROGRAM HAZIRLIĞI SÜRDÜRÜYOR

AK Parti’den ihraç talebi üzerine istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu da yeni parti çalışmalarına hız verdi. Hukukçular ve alanın uzmanlarıyla ekonomi, dış politika, AB, yargı, çevre-şehircilik, engelliler ve kadınlar gibi birçok konu ve sorun alanıyla ilgili çalışma yapılıyor. Hukukçuların ve uzmanların çalışması bitince hazırlanan taslaklar partinin öncü kadrolarınca değerlendirilip son şekli verilecek. İsim ve logo çalışmalarının da başladığı partide kurucular kurulu için de listenin oluşturulmaya başlandığı ifade ediliyor.

KASIM AYI GEÇMEDEN PARTİ KURULACAK

Edinilen bilgiye göre Davutoğlu’nun kuracağı partinin kurucular kurulu 70-80 kişiden oluşacak. Kurucular arasında kadınlar, Aleviler, Kürt kanaat önderleri, gençler, göçmenler gibi toplumun tüm katmanlarından sesler yer alacak. 81 il yaklaşık 960 ilçede örgütlenme hedefiyle yola çıkan yeni parti girişiminde il teşkilatlanması için önümüzdeki günlerde görevlendirmelerin yapılması bekleniyor.

(Elvan Yılmaz)