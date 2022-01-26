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Bekiroğlu: “Türkiye üretimle nefes alır”

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi hemşehrimz Rumi Bekiroğlu, enerji arzının bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirterek, ülkede elektrik ya da doğalgazın herhangi bahanelerle kesilemeyeceğini ifade etti.

Güncel 26.01.2022, 17:47
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Bekiroğlu: “Türkiye üretimle nefes alır”

Üretimin enerjiye bağlı olduğunu ve üretimin durmasının felaket anlamına geldiğini ifade eden Bekiroğlu, üretemeyen işyeri ve fabrikaların milli ekonomiye de katkısının olmayacağını anlattı. 
Kamuya ait fabrikaların kar etmediği gibi bahanelerle ederi kadar değil arsa fiyatına elden çıkarıldığını, birçoğu yabancı firmaların eline geçen fabrikaların da zamanla ya üretimi düşürdüğünü ya da kapattığına dikkat çeken Rumi Bekiroğlu, üretemeyen ve başka ülkelerin eline bakan ülkelerin çöküşe doğru sürüklendiğini ifade etti.
Ülkede üretimin birtakım eller tarafından sınırlandırıldığını ya da durmaya zorlandığına dikkat çeken Bekiroğlu, zor günlerden ancak üretimle çıkılabileceğini söyledi. 
Fabrikaların ya da küçük işletmelerin önünü açacak tedbirler alınıp kolaylıklar sağlanarak üretimin artmasına destek olunmasının ülkenin, firma sahiplerinin, çalışanların, esnafın kısacası herkesin menfaatine olacağını vurgulayan Bekiroğlu, bunun için de enerjinin sürekli ve uygun fiyata sağlanması gerektiğini söyledi.
Yeni yıl ile birlikte elektrik ve doğalgaz fiyatlarına büyük bir zam yapıldığını, neredeyse iki katı gelen faturalar nedeniyle bu durumdan halkın olduğu kadar elektrik ve doğalgazı üretimde kullanan işletmelerin de şikayetçi olduğunu belirten Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, ekonominin düzelmesi için topyekün silkinip, besmele ile başlayıp yeniden üretime girişilmesi gerektiğini vurguladı. 
İktidarın sözde Çin modelini kendisine örnek aldığını kaydeden Rumi Bekiroğlu, kendi tarihini bilenlerin Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alması gerektiğini dile getirdi. 
Çin’in uyguladığı üretim destekli kalkınma modelini yaklaşık 100 yıl önce ülkede Atatürk’ün uyguladığına dikkat çeken Bekiroğlu, üretim için enerjinin olmazsa olmaz olduğunu bu nedenle elektrik ya da doğalgaz yokluğu bahanesiyle üretimin durmasını engelleyecek önlemleri almanın devletin görevi olduğunu söyledi. 
Üretimde kullanılan enerjinin işletmelere çok daha uygun fiyatlardan verilmesi gerektiğine dikkat çeken Rumi Bekiroğlu, “Elektriksiz, doğalgazsız karanlığa gömülen fabrikaların zararını nasıl telafi edeceğiz. Geçim derdinde olan işçiye istihdam sağlayamayan, sanayiciye iş veremeyen bir sistemde Üretim istihdam kalkınma hayal olur” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
 

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