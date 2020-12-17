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Bekiroğlu, Teşkilat Başkan Yardımcısı

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İl Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı oldu.

Güncel 17.12.2020, 21:42
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Bekiroğlu, Teşkilat Başkan Yardımcısı

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi ve İl Koordinatörü Av. Rumi Bekiroğlu, Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı oldu.

Gelecek Partisi Etik Kurul Üyesi de olan Av. Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Selim Temurçi yönetiminde düzenlenen Teşkilat Başkan Yardımcıları Toplantısı’na katıldı.

Genel Merkez binasında basına kapalı olarak yapılan toplantıda Gelecek Partisi’nin teşkilatlanma çalışmaları ile güncel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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