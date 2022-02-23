Bekiroğlu, Gelecek Buluşmaları’nda

3 gün süren toplantıya kurucular kurulu üyelerinin yanı sıra parti yönetim kurulu, parti politikaları kurulu etik kurul disiplin üyeleri ile il başkanları katıldı. Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ahmet Davutoğlu, tarihte ilk defa farklı düşünceleri temsil eden partilerin bir araya geldiğini ifade ederek bunun bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.

Parti olarak yeni bir sistem, yeni bir siyasi ahlak inşa etmek üzere yola çıktıklarını ve amaçlarının milletin önündeki 100 yılı şekillendirmek olduğunu anlatan Davutoğlu, meselenin iktidardaki birini iktidardan indirip yerine birini getirmek değil, temiz siyaset düzenini inşa etmek olduğunu vurguladı.

Konuşmasında geçtiğimiz günlerde 6 siyasi partinin bir araya gelmesi konusundan da söz eden Davutoğlu, 6 liderin bir araya gelemez denilen yerde bir araya geldiğini, toplantının ardından insanlar arasında bir huzur ve güven ortamı oluştuğunu vurguladı. Liderlerin verdiği mesajların ülke için kıymetli olduğuna işaret eden Davutoğlu, bu toplantıdan milletin de memnun olduğunu söyledi.

(Haber Merkezi)

