Bekiroğlu: “Bölgede tren yolu geçmeyen tek yer Çorum’dur”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık yaptığı 62. Hükümet döneminde Çorum’un yıllardır özlemini çektiği demiryolunun programa alındığını hatırlatan Bekiroğlu, alınan kararın o zamanlar Çorum’da sevinçle karşılandığını ve iş dünyasından da teşekkür mesajlarının geldiğini anlattı. Davutoğlu’nun, Çorum Sanayisi ve öneminin farkında olduğunu bu nedenle Çorum’u hızlı tren ve yük treni ile buluşturmak isteyerek projeyi hükümet programına aldırdığını anlatan Bekiroğlu, trenin gelmesi ile birlikte Çorum sanayisinin uluslararası piyasalara açılması planlanırken tüm bu planların Davutoğlu’nun ayrılması ile birlikte belirsizliğe gömüldüğünü anlattı.

Aradan yıllar geçmesine, halkın her zamankinden daha çok trenin Çorum’dan geçmesini istemesine rağmen insanların “Proje şu gün bitecek, bugün bitecek” gibi sözlerle oyalanmaya devam edildiğine dikkat çeken Gelecek Partisi Etik Kurulu Üyesi Rumi Bekiroğlu, trenin 2023 yılında Çorum’da olacağını anlatanların şimdi trenin 2053 yılında geleceğini söylemelerinin sözlerinin ne kadar güvenilir olduğunun bir kanıtı olduğunu vurguladı.

Başbakanlığı zamanında tren yolunun programa alınmasını sağlayan Davutoğlu’nun Gelecek Partisi ile birlikte iktidara gelmesi ile oyalama değil icraat zamanının gelmiş olacağını söyleyen Rumi Bekiroğlu, o zaman Çorum’un hak ettiklerini almaya başlayacağını, ekonominin düzene gireceğini ve halkın yeniden alım gücüne kavuşacağını dile getirdi.

Çorum’un yıllardır üvey evlat muamelesi gördüğüne de dikkat çeken Rumi Bekiroğlu, haritaya bakıldığında tren yolunun geçmediği tek yerin Çorum olduğunun görülebileceğini, yine havaalanı konusundaki girişimlerin de milletvekillerinin yeteri kadar umursamamaları nedeniyle boşa gittiğini vurguladı.

Rumi Bekiroğlu, “Çorum her şeyin en iyisi hak ediyor. İmkân tanınması ve Çorum’un ulaşım hatlarının açılması halinde Çorum eski güzel günlerine dönecek, bölgenin kalkınmasına etki eden lokomotif görevini üstlenecektir” dedi.

(Haber Merkezi)

