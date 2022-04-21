Bekir Yalkan, DYP İl Başkanı oldu

Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli, eski Demokratik Sol Parti yöneticilerinden Hacer Yalkan'ın eşi olan ve özellikle ilimizdeki Beşiktaşlılar tarafından yakından tanınan Bekir Yalkan’ın atama kararı Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz tarafından açıklandı.

Özaçıkgöz, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda Şanlıurfa (bütün ilçeler), Niğde Merkez İlçe, Silivri İlçe, Mersin Akdeniz, Anamur, Mezitli, Bozyazı İlçe ve Muğla Fethiye İlçe kongrelerini tamamladıklarını belirterek DYP Çorum İl Teşkilatı’nın Bekir Yalkan, Isparta Keçiborlu İlçe Teşkilatı’nın ise Baddal Cemil başkanlığında kurulduğunu vurguladı.

Öte yandan DYP Genel Merkezi’nden İl Başkanlığı yazısını alan Bekir Yalkan’ın en kısa sürede İl Teşkilatı’nı hazırlayarak Genel Merkez onayına sunacağı da öğrenildi.

(Volkan SINAYUÇ)

