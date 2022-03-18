Bekir Yalkan ameliyat oldu
Çorum’un tanınmış simalarından Bekir Yalkan ameliyat oldu.
Güncel 18.03.2022, 19:13
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Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli, eski Demokratik Sol Parti yöneticilerinden Hacer Yalkan'ın eşi olan ve özellikle ilimizdeki Beşiktaşlılar tarafından yakından tanınan Bekir Yalkan önceki gün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu.
ÇORUM HABER, genel sağlık durumu iyi olan Yalkan’a geçmiş olsun der, acil şifalar diler.
(Haber Merkezi)
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