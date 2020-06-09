Bekir Şahin mazbata alarak, cübbe giydi

Yargıtay Konferans Salonu’nda düzenlenen törende Bekir Şahin’e mazbatasını Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca takdim etti. Törende konuşan Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Şahin'i kutladı. Şahin'in görevini başarıyla yerine getireceğine inandığını belirten Akarca, makamların milletin emaneti olduğunu dile getirdi. Akarca, hakkı ve adaleti gözetmekle yükümlü olduklarını ifade ederek, adaletin alınıp satılamayacağını, geciktirilemeyeceğini vurguladı. Yargıtay Başkanı olarak görevi boyunca millete, devlete hukuk içinde adaletle hizmet edeceğini, şeffaf, açık ve adil yönetim izleyeceğini söyleyen Akarca, Yargıtay üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrimiz Bekir Şahin de Anayasa, yasalar, evrensel hukuk kuralları çerçevesinde adaletin hızlı ve etkin şekilde tecelli etmesi, demokratik hukuk devleti idealine ulaşılması, bağımsız ve tarafsız yargı kurumunun tüm bireyler ve toplum tarafından benimsenmesi için çalışacağını söyledi.

Törene Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Yargıtay Birinci Başkanvekilleri Mehmet Kürtül ve Abdulhalik Yıldız, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu ile Yargıtay üyeleri katıldı.

(AA)