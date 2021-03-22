Bekir Şahin güven tazeledi

Geçtiğimiz sene yapılması gereken ama koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle ertelenen Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği olağan kongresi dernek binasında gerçekleştirildi.

Ulukavak Mahallesi Atalay 2.Sokak No: 2 Elif Apartmanın da bulunan dernek binasında gerçekleştirilen Kongre'de başkanlığa yeniden Bekir Şahin getirildi.

Divan ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz başkanlığında Ahmet Şentürk ve Salih Ceylan’dan oluşturuldu. Şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından slayt gösterisi ile dernek çalışmaları anlatıldı.

Daha sonra günün anlamına binaen konuşma yapan Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, dernek olarak yaptıkları kanserle mücadele çalışmalarından bahsetti.

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) Başkanı Bekir Şahin, “Asılla yedek ve üyelerimiz arasında bir fark yoktur, biz bir aileyiz, kanserle sağlıklı yaşam derneği olarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz, toplantıya katılan herkese teşekkürler ederim” diye konuştu.

Kongre sonucunda yeni dernek yönetimi Bekir Şahin, Bekir Gül, Halil İbrahim Bolat, Kenan Şen Munise Şahin’den Denetim Kurulu Üyeleri ise Osman Ak, Yavuz Bozdoğan, Zeynep Arslan'dan oluştu.

(Haber Merkezi)

