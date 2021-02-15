Bekir Pakdemirli çiftçiyi uyardı

Paylaşımında, “Yoğun kar yağışı ve don tehlikesine karşı dikkatli olalım, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün uyarılarını takip edelim” ifadesine yer veren Bakan Pakdemirli, kurumun iki infografiğini de kullandı.

Buna göre, Marmara Bölgesi'nde bugünün ilk saatlerinde başlaması öngörülen yoğun kar yağışının İstanbul, Bursa, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale gibi bölge illerini etkileyeceği belirtiliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat) ile kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olacağı öngörülüyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Bakan Pakdemirli'nin paylaştığı zirai meteorolojik uyarı ise özellikle Ege, Marmara, Akdeniz, Orta Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerini kapsıyor. Buna göre, dün geceden itibaren 20 Şubat saat 12.00'ye kadar soğuk havanın etkisini bu bölgelerde hissettirmesi bekleniyor. Yurdun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don öngörülüyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

(AA)