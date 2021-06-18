Bekir Özsaçmacı: “Aileler kaygılı gençler ümitsiz’

Çorum’da art arda gelen intihar olaylarının kendilerini derinden üzdüğünü, ekonomik sıkıntıların aileleri parçalayıp mutsuzluk buhranına soktuğunu ifade eden Özsaçmacı, “Açlık sınırında ve daha aşağıda bulunan halkımızın normale dönebilmesi iktidarın ne zaman doyacağı ile alakalı hale gelmiştir” diye konuştu.

AK Parti iktidarına, “Milletimiz adına soruyoruz; Ey AK Parti ne zaman doyacaksın?” diye soran Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şöyle konuştu: “Ülkenin geldiği durumda 10 kişiden 4'ü ekonomik suçtan cezaevinde, (AK Parti öncesi 1). Uyuşturucu kullanmaktan cezaevine girenler 3 binden 22 bine çıkmış; 8 milyon icra dosyası; 21 milyon olmuş; işsiz sayısı 2 milyondan 5 milyona; dış borç 129 milyar dolardan 447 milyar dolara fırlamış.

Son bir yılda elektriğe yüzde 72, doğal gaza yüzde 64, akaryakıta yüzde 30, tekel ürünlerine yüzde 60, beyaz ete yüzde 40, süt yüzde 50, şeker yüzde 30 zam yapıldı, anneler kaygılı, gençler intihar etmekte babalar ceplerinde intihar notları ile çatılarda intiharın eşiğinde gezmekte, gençler ümitsiz.

Milletimiz adına soruyoruz; Ey AK Parti ne zaman doyacaksın?

Ülke genelimizin durumu bu iken şehrimizin durumu da hiç iç açıcı görünmemekte! Çorum ilimizde esnafın, çiftçinin, memurun, işsiz gencin yaşamış olduğu ve içinden çıkamadığı bir sürü yerel sıkıntısı olduğunu her fırsatta belirtmekteyim. Güzel memleketimizde art arda gelen intiharlar bizleri derinden üzmekte ekonomik sıkıntılar aileleri parçalayıp mutsuzluk buhranına sokmaktadır. Açlık sınırında ve daha aşağıda bulunan halkımızın normale dönebilmesi iktidarın ne zaman doyacağı ile alakalı hale gelmiştir.

Sevgili hemşerilerim; Daha öncede belirtmiştim hepiniz görüyorsunuz yaşadığınız toplumda çok kötü hadiseler, sosyal çöküntüler, parçalanan aileler, işsizlikten bunalıp hayatına son veren, dükkânını döndüremeyip intihar eden esnaflarımız yüreklerimizi yakmaktadır.

Oğluna harçlık veremediği için kahrolan babalar, sıcak yemek yapamadığı için evladına karşı mahcup olan anneler bu çaresizliklerini yüreklerinde acı içerisinde taşımaktadır. Fırat’ın kenarında kaybolan koyundan sorumlu olmaktan bahsederken, gemicikler ile ticaret yaparken kaybolan uyuşturucuya nasıl gelindiği bu vahim durumun özeti niteliğindedir.

Memleketimizde artarak devam eden intiharların, içinden çıkılamaz geçim sıkıntılarını, çaresiz babalar, sessiz ağlayan analar, aç yatan evlatların sızısını milletimize yaşatanlar, devletimizin haksızca yedikleri her kuruşunda milletimizin vebalini almaktadırlar.”

(Haber Merkezi)

