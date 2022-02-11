Bekir Özsaçmacı: “20 yılda ülkeyi batırdılar”

“İktidarın 50 yıl önceden kalma son hamlesi olan kur korumalı mevduat uygulaması; eğer Türk Lirası değer kaybetmezse tasarruf eden vatandaş enflasyona ezdirilecek ya da Türk lirası değer kaybederse hazine çok yüksek bir bedel ödeyecek” diyen Özsaçmacı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bugün maalesef karşımızda, istikrarsız ve geleceği belirsiz bir Türkiye var.

2003-2020 arasındaki dönemde, yani Ak Parti'nin devri iktidarında; küresel likidite bolluğuna ve düşük faiz ortamına rağmen, Türkiye maalesef, dikkate değer bir büyüme hikâyesi yazamadı. Mesela 1981-2002 arasında ülkemiz, diğer gelişmekte olan ülkelere göre, yılda ortalama yüzde 2,1 daha fazla büyürken, bu fark 2003-2020 arasında, yüzde 1'in altına indi.

Kısaca ifade etmek gerekirse; Ak parti iktidarı, dünyada paranın bol, faizin dip yaptığı 20 yılı yönetmesine rağmen ülkeyi batırmış durumdadır.

Bugün maalesef karşımızda; kara kışta, 4 gün boyunca adeta donmaya terkedilen insanlarımız, ikinci bir kira haline gelen elektrik ve doğalgaz faturalarıyla, adeta haraca bağlanan, iflasın eşiğindeki esnaflarımız, yağmurda çamurda, ekmek kuyruklarına mahkûm edilen, bir büyük millet var…

Kıymetli Hemşerilerim, ülkemizin üzerindeki tüm karabulutlara rağmen Türkiye, kaynakları olan, büyük bir ülke. Türkiye potansiyeli olan zengin bir ülkedir. Bizim için Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Vizyonumuzla, projelerimizle ve kadrolarımızla biz buradayız. Ve kimse merak etmesin, biz hazırız. Ülkemizde makroekonomik istikrarı sağlayıp, tüm bu anlattığım problemleri, biz çözeriz.

İYİ Parti'nin vizyonunda; Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye var. Hep söylediğimiz gibi; Milletimizden aldığımız güç, Atatürk'ümüzden aldığımız ilhamla, Milletimizin ve memleketimizin, en iyiyi hak ettiğine duyduğumuz inançla, vizyonumuzla, projelerimizle, enerjimizle ve kadrolarımızla biz hazırız. Hiç merak etmeyin, biz hazırız, biz çözeriz. Ve hiç şüpheniz olmasın. O sandık, er ya da geç geldiğinde, milletimizin teveccühü ve yüce Allah'ın izniyle, biz geleceğiz ve biz çözeceğiz.” (Haber Merkezi)

