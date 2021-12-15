Bekir Kürkçü vefat etti

Çorum’un efsane tarih öğretmenlerinden Ferit Kürkçü’nün oğlu, Uğur Kürkçü’nün kardeşi, Dees Yapı muhasebe biriminden Bekir Kürkçü (57), açık kalp ameliyatından çıkamayarak hayatını kaybetti.

İnşaat Yük.Müh. Ferit Kürkçü ile ÇORUM HABER’in fahri yazarlarından, Çevre Mühendisliği öğrencisi Çağla Kürkçü’nün babaları olan Bekir Kürkçü’nün, gece yarısı aort damarı ameliyatına alındığı, ameliyat sonrası sabah saat 09.00 sıralarında hayata veda ettiği öğrenildi.

Bekir Kürkçü’nün cenazesi, yarın (16 Aralık 2021 Perşembe) saat 10.30’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınarak Ulucami’ye getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine ve Erkan Damatoğlu’nun sahibi olduğu Dees Yapı ailesine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)