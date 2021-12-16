Bekir Kürkçü defnedildi

Açık kalp ameliyatında hayatını kaybeden Dees Yapı muhasebe biriminden Bekir Kürkçü (57), son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum’un efsane tarih öğretmenlerinden Ferit Kürkçü’nün oğlu, Uğur Kürkçü’nün kardeşi, İnşaat Yüksek Mühendisi Ferit Kürkçü ile ÇORUM HABER’in fahri yazarlarından Çevre Mühendisliği öğrencisi Çağla Kürkçü’nün babası Bekir Kürkçü geçtiğimiz gün gece yarısı aort damarından dolayı açık kalp ameliyatına alınmış, ameliyat sonrası ise dün sabah saat 09.00 sıralarında hayata veda etmişti.

Dees Yapı firması muhasebe biriminde çalışan Bekir Kürkçü’nün cenazesi saat 10.30’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak önce Ulucami’ye getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra ise Ulumezar’da sevenleri tarafından toprağa verildi.

Öte yandan Ulucami’de İnalözü Köyü’nden gelme ormancı Murat Şahinbaş’ın da cenaze namazı kılındı. Cenazelere Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP Belediye Meclis Üyesi Rüştü Çağlar ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

