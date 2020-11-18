Bekir Gürçok, covid-19’dan vefat etti
Çorum’un şoför esnafından Bekir Gürçok, koronavirüs salgını sonucu vefat etti.
Güncel 18.11.2020, 10:29 18.11.2020, 11:21
421
Kenan, Kamil, Kazım, Elvan, Pelin ve Gürkan Gürçok’un ağabeyleri, Kadir, Gazi, Aysel Gürçok’un babaları, şoför esnafından Bekir Gürçok, Covid-19 tedavisi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Kasım 2020
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:23
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:04
|Akşam
|17:28
|Yatsı
|18:50