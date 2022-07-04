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Bekir Eryücel Kırkpınar’da şampiyon

Çorum Belediyesi pehlivanlarından Bekir Eryücel, büyük orta büyük boyda şampiyon olurken, kardeşi Muhammed Ali Eryücel de küçük orta büyük boyda üçüncülüğü elde etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çorumlu pehlivanı Mustafa Doğan Özkaya ise başaltında üçüncü oldu.

Güncel 04.07.2022, 19:59
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Bekir Eryücel Kırkpınar’da şampiyon

Yağlı güreşin olimpiyatı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 661.’si sona erdi. Çorumlu pehlivanlar, 1 birincilik, 2 üçüncülük elde ettiler.
Edirne Sarayiçi’nde düzenlenen 661.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 13 kategoride 2.475 pehlivan kol bağladı. 
Çorum Belediyesi pehlivanlarından Bekir Eryücel, 135 pehlivanın mücadele ettiği büyük orta büyük boyda elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde, Manisalı Ramazan Evren’le karşılaşan Bekir Eryücel, rakibini mağlup etmeyi başardı ve şampiyonluğunu ilan etti. Eryücel, gelecek yıl başaltında güreşmeyi de garantiledi. Bu kategoride, Çankırı’dan Kadir Gülşen ve Burak Şahin üçüncülüğü paylaştı.

KARDEŞ ERYÜCEL DE ÜÇÜNCÜ
125 pehlivanın mücadele ettiği küçük orta büyük boyda er meydanına çıkan Çorum Belediyesi pehlivanı Muhammed Ali Eryücel de derece yaptı. Büyük orta büyük boyda şampiyon olan Bekir Eryücel’in kardeşi Muhammed Ali Eryücel, Antalya’dan Mustafa Çoban’la üçüncülüğü paylaştı. Bu boyda, Antalya’dan Atahan Eser birinci, Balıkesir’den Emin Erdoğan ikinci oldu.

ÖZKAYA ARTIK BAŞPEHLİVAN
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Çorumlu pehlivanı Mustafa Özkaya da, 98 pehlivanın mücadele ettiği başaltı kategorisinde Sakarya’dan Serdar Yıldırım’la üçüncülüğü paylaştı. Bu boyda, Antalya’dan Ali Batmaz birinci, Kocaeli’den Mustafa Aslan ise ikinci oldu.
Mustafa Doğan Özkaya, aynı zamanda gelecek yıl 662.’si düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde, baş kategorisinde güreşmeye hak kazandı.

MUSTAFA TAŞ BAŞPEHLİVAN
Bu yıl 661.’si düzenlenen Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde, başpehlivanlığı ise finalde Sinoplu Mustafa Taş’ı yenen Antalyalı Cengizhan Şimşek aldı. Balıkesir’den Ertuğrul Dağdeviren ile Antalya’dan İsmail Balaban da üçüncülüğü paylaştı.
(Hüseyin AŞKIN)

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