Bekir Develi ile Bizim Hikâyemiz bu akşam Çorumlularla buluşacak

Şubat ayında her hafta birbirinden güzel etkinlikle Çorum halkını buluşturduklarını ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Şubat ayının son etkinliği olan Bekir Develi ile Bizim Hikâyemiz bu akşam saat: 19.00’da Devlet Tiyatro Salonunda hemşehrilerimizle buluşacak.” dedi.

Kültür ve sanat etkinliklerine Mart ayında da devam edeceklerini belirten Candan, “Etkinliklerimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir.” diye konuştu.

