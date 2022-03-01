Bekir Develi, Çorum’da sevenleriyle buluştu

Çorum Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Şubat ayının son programında programcı ve yazar Bekir Develi’yi Çorumlularla buluşturdu. Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen söyleşi programına Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel, Turhan Candan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Söyleşide aile yapıları, çocuk yetiştirme ve pek çok konuya değinen Bekir Develi, hikayeleriyle de dinleyenleri farklı dünyalara götürdü. Çorum halkının söyleşiye ilgisi yoğun oldu. Salonu tamamen dolduran vatandaşların bir kısmı da gösteriyi sahneden takip etti. Söyleşi programı Çorum Web TV’den de canlı olarak yayınlandı.

Programı gençlere tavsiyelerde bulunarak sonlandıran Bekir Develi’ye program sonunda Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, günün anısına çiçek ve hediye takdim etti.