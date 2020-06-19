Bekçilere başarı belgesi verildi

Vali Çiftçi, "Kısa sürede taksi ile olay yerine intikal ederek büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum ve çalışmalarının ve gayretlerinin bundan sonra da devam etmesini ve başkalarına da örnek olmasını diliyorum” dedi.

Bekçilerden Yalçın Devran ise "Merkezin anonsu üzerine üç kişi polis arkadaşlara bıçak çekmişlerdi. Mesafemiz uzaktı. Hemen bir ticari taksi tutarak olay yerine intikal ettik. Bizi ivedi şekilde oraya bizi götürdü. Taksici kardeşimize para teklif ettik ancak para almadı” dedi.

Törende Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile Asayiş Şube Müdürü Talip Yılmaz da hazır bulundu.