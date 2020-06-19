Bekçilere başarı belgesi verildi
Çorum'da, bıçaklı bir kavgaya müdahale eden polis ekibinin telsiz anonsu ile yaptığı takviye ekip çağrısına taksi tutarak giden bekçiler Yalçın Devren ve Ferhat Topuz, Vali Mustafa Çiftçi tarafından başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Güncel 19.06.2020, 19:34
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Vali Çiftçi, "Kısa sürede taksi ile olay yerine intikal ederek büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum ve çalışmalarının ve gayretlerinin bundan sonra da devam etmesini ve başkalarına da örnek olmasını diliyorum” dedi.
Bekçilerden Yalçın Devran ise "Merkezin anonsu üzerine üç kişi polis arkadaşlara bıçak çekmişlerdi. Mesafemiz uzaktı. Hemen bir ticari taksi tutarak olay yerine intikal ettik. Bizi ivedi şekilde oraya bizi götürdü. Taksici kardeşimize para teklif ettik ancak para almadı” dedi.
Törende Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile Asayiş Şube Müdürü Talip Yılmaz da hazır bulundu.
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