Bek Tarım, TMO için 25 bin ton yemlik arpa ithal edecek

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 320 bin ton yemlik arpa ithalat alımı için ihale açtı.

Karasu, Samsun, Mersin, Tekirdağ, Trabzon, Bandırma, İzmir, İskenderun, Derince limanlarından alınacak olan arpa ihalesine Çorum firması Bek Tarım da katıldı.

İKİ TÜRK FİRMASI

Ankara’da gerçekleştirilen ihalede Samsun, Trabzon ve Karasu limanları için teklif veren Bek Tarım, ihale sonucunda Karasu Limanı arpa ithalat alımı ihalesini kazanarak, Karasu Limanından 25.000 ton arpa ithalatı yapacak.

TMO Yemlik arpa ithalatı ihalesine yurtiçi ve yurtdışından birçok firma katıldı. İhale sonucunda 9 ihalenin sadece 2'sini Türk firmaları kazandı.

Reuters’ın ticaret kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ihaleyle yaklaşık 320 bin ton yemlik arpa alınacak. Ticari kaynaklarca, en düşük fiyatın 25 bin tonluk sevkiyat için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 271,9 dolar olduğu bildirildi.

BAKAN “PİYASAYA MÜDAHALE EDECEĞİZ” DEMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yetiştiricileri yüksek yem maliyetleri altında ezdirmeyeceklerini belirterek, "Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), mevcut stoklarını kullanarak ve takviye ederek besici ve yetiştiricilerimizin yanı sıra yem sektöründeki tüm kullanıcıların ihtiyacını uygun fiyatla karşılamak üzere güçlü bir şekilde piyasalara müdahale edeceğiz" demişti.