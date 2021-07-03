Bek Tarım, devler liginde bu yıl da 386. sırayı aldı 

Bek Tarım, 2020 net satışları itibariyle 907 milyon 864 bin lira rakamına ulaşarak 500 dev şirket arasında 386. sıradan kendisine yer buldu. Bek Tarım, 2019’da da 917 milyon liralık cirosuyla 346. olmuştu.

ÇORUM HABER, 28 Haziran 2021 günlü sayısında “Bek Tarım, arpa ithalatı ihalesini kazanan 2 Türk firmasından biri” manşetini atmıştı. Ali Bektaş ve oğulları, tarımsal ihracat-ithalat ve iç ticaret alanında gerçekten “destansı” başarılara imza atıyorlar.

(Haber Merkezi)

