Bedesten’de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Çorum Belediyesi tarafından yapımına başlanan Bedesten ve Yeraltı Otoparkı inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projenin 2022 Ağustos ayında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde yapımı devam eden Bedesten Projesi içerisinde yer alan 2 katlı 221 araçlık yeraltı otoparkı projesi hizmete girdiğinde bölgedeki otopark sorunu da çözüme kavuşmuş olacak.



