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Bedesten hazırlığı

Güncel 27.01.2021, 23:03
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Bedesten hazırlığı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçim dönemi verdikleri sözlerden birisi olan “Bedesten ve Katlı Otopark” projesinin ihalesinin kısa sürede gerçekleştirileceğini bildirdi.

Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan ile Belediye Encümeni’nin katılımıyla projeye dair bir istişare toplantısı düzenlediklerini belirten Aşgın, Çorum’un marka değerine katkı sağlayacak proje için somut adımların atılmaya başlandığını söyledi.

Bedesten ve Çok Katlı Otopark Projesi’nin Karakeçili-Albayrak Caddesi üzerinde yapılacağı öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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